Bis zu 10.000 Euro Mehr als „pink und blond“ – Expertin bemisst Wert von Barbie-Puppen

Ist die Barbie vom Dachboden ein Fall für den Flohmarkt oder doch ein wertvolles Sammlerstück? Die Antwort weiß Bettina Dorfmann, Sammlerin und Expertin für Fragen rund um die Puppe. Im Pfalzmuseum in Forchheim in Oberfranken begann am Freitag die Ausstellung „Zwischen Alltag und Glamour - Modewelten der Barbie-Puppe“ mit Beständen aus Dorfmanns Sammlung. Zudem schätzte Dorfmann dort mitgebrachte Barbies. Die Schau endet am 6. Januar - dann noch einmal mit einer Begutachtung von Puppen.