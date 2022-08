Ratingen : Stadt bietet Online-Sprechstunde zum Thema Energiesparen an

Stadt bietet Online-Sprechstunde zum Thema Energiesparen an

In einer Online-Sprechstunde geben Energieberater Tipps zum Sparen in privaten Haushalten. Foto: dpa/Hauke-Christian Dittrich

Ratingen Steigende Inflation und die Unwägbarkeiten des Ukraine-Krieges lassen die Bürger mit Sorge auf den bevorstehenden Winter blicken. Die Stadt Ratingen bietet ihren Bürgern jetzt eine Online-Sprechstunde zum Thema Energiesparen an.

() In Deutschland werden die Städte, die Unternehmen und die Privatpersonen dazu aufgerufen, als Vorbereitung für den kommenden Winter möglichst viel Strom und Wärme einzusparen – mit dem Ziel, die Gasspeicher zu schonen und einer Überlastung des Stromnetzes vorzubeugen.

Um den Ratingern dabei eine Hilfestellung zu leisten, bietet die Stadt Ratingen gemeinsam mit der Verbraucherzentrale NRW eine digitale Bürgersprechstunde an. Interessierte Bürger können am Dienstag, 23. August, von 18 bis 19.30 Uhr an dem kostenfreien Angebot teilnehmen. Im Rahmen der Sprechstunde werden Fragen rund um das Thema Energiesparen mit der Energieberaterin der Verbraucherzentrale NRW, Susanne Berger, erörtert.