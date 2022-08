Fußball, Bezirksliga : Ratinger Reserve startet in ihre neue Umgebung

Ratingen Ratingen 04/19 II startet am Sonntag beim TuS Essen-West in die ungewohnte Bezirksliga-Gruppe 7. Trainer Ali Basboga gibt sich optimistisch, ein Oberliga-Torwart wird der Reserve wohl aushelfen müssen.

Für die Reserve des Fußball-Oberligisten Ratingen 04/19 II beginnt ein neues Kapitel als Bezirksligist. Denn das Team des neuen Trainers Ali Basboga muss nun in Gruppe 7 antreten, nicht mehr in der „Düsseldorfer“ Staffel, sondern in der „Essener“. Zum Auftakt geht es zum TuS Essen-West (Sonntag, 14 Uhr). Der Ratinger Coach gibt sich optimistisch: „Ich bin in Essen-West zu Hause und kenne daher die Liga sehr gut. Alle Vereine dieser Gruppe spielen einen guten Ball und sind auch körperlich und kämpferisch durch die Bank stark“, weiß der 38-Jährige.