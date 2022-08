Unfall in Ratingen West : Schwer verletzt bei Unfall auf der Dieselstraße 

Unfall in Ratingen West

Ratingen West Beide Fahrzeuge wurden schwer beschädigt und waren nicht mehr fahrbereit. Durch nachträglich alarmierte Einsatzkräfte der Feuerwehr Ratingen mussten ausgelaufene Betriebsstoffe auf der Fahrbahn abgestreut werden. Die Polizei schätzt den entstandenen Gesamtsachschaden auf mehrere tausend Euro.

(kle) Am vergangenen Donnerstagmittag ist eine 53-jährige Ratingerin bei einem Auffahrunfall auf der Dieselstraße so schwer verletzt worden, dass sie zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden musste. Beide beteiligten Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit.