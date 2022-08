Feuerwehreinsatz in Heiligenhaus : Holzhütte auf dem Gelände der Gesamtschule brennt aus

Heiligenhaus Die Reihe der Brände in Heiligenhaus reißt nicht ab. Die Polizei hat erneut ein Verfahren wegen Brandstiftung eingeleitet. Jetzt werden Zeugen gesucht.

(RP/jün) Schon wieder hat es in Heiligenhaus gebrannt. Am frühen Freitagmorgen gegen 5.30 Uhr wurden Feuerwehr und Polizei in Heiligenhaus auf das rückwärtige Gartengelände der Gesamtschule an der Hülsbecker Straße 5 gerufen. Zeugen hatten zuerst Brandgeruch bemerkt und dann eine brennende Holzhütte entdeckt und den Notruf gewählt.