Fußball, Kreisliga A : ASV will Pleite vergessen machen

Vorstandsmitglied David Ziegler mahnt zur Geduld beim ASV Tiefenbroich. Foto: Blazy, Achim (abz)

Lintorf/Tiefenbroich/Heiligenhaus/Hösel Während der ASV Tiefenbroich das „Drama von der Windscheidstraße“ vergessen machen will, streben Rot-Weiß Lintorf, SV Hösel und SSVg Heiligenhaus die nächsten Siege in der Kreisliga A an.

Mit beachtlichen Auswärtssiegen sind Rot-Weiß Lintorf und der SV Hösel in die neue Fußballsaison der Kreisliga A gestartet. Nun erhoffen sich deren Fans, dass es ähnlich weiterläuft. Aber bei den Lintorfern schränkt Jean-Pierre Kutzen aus dem Betreuerstab gleich ein: „Unser Spiel bei der Turu-Reserve war lange Zeit sehr zerfahren. Erst als uns die Führung gelang, lief es nach Plan.“ Am Sonntag hat seine Truppe Heimrecht, um 13 Uhr kommt der SSV Erkrath an die Jahnstraße, der ebenfalls beim Saisonstart siegreich war, auswärts mit 2:1 beim FC Büderich II. „Über diesen Gegner wissen wir nicht viel“, sagt Kutzen. „Aber wenn wir erneut siegreich sind, dann sieht es doch freundlich aus.“ Seine RWL-Truppe ist jedenfalls erheblich stärker einzuschätzen als in der vorigen Spielzeit, aber nun muss Heimstärke gezeigt werden. Wahrscheinlich müssen die Rot-Weißen diesmal selbst ihr Spiel machen, denn mit sonderlicher Offensive der Erkrather ist nicht zu rechnen. Es wird Bestbesetzung gestellt.

Was beim SV Hösel im Gastspiel beim PSV Borussia (2:1-Sieg) besonders positiv auffiel, das war der läuferische Bereich. Die Truppe von Trainer Benny Schröder kann die 90 Minuten mit hohem Tempo bestreiten. Jetzt geht es an die Pariser Straße zum CfR Links (Sonntag 15 Uhr). Auch dieser Gastgeber war beim Auftakt mit Heimvorteil siegreich, 4:3 über den Aufsteiger Hilden 05/06. Aber wenn die Höseler in Heerdt erneut so viele Chancen liegenlassen wie letzten Dienstag, dann kann es schnell unangenehm werden.

Der ASV Tiefenbroich muss an die Feuerbachstraße zur Turu-Reserve (Sonntag, 13 Uhr). Der für drei Spiele gesperrte Luis Kunda ist nicht dabei, und sonst gilt es, das „Drama von der Windscheidstraße“ (1:7-Pleite beim DSC) vergessen zu machen. „Wir haben eine ganz junge Truppe, alles Jungs aus unserem eigenen Nachwuchs,“ sagt dazu das Vorstandsmitglied David Ziegler. „Wir müssen Geduld haben, und die haben wir auch. Wir haben eine Perspektiv-Mannschaft erstellt, darüber freut sich der gesamte Verein.“ Turu II ist beim Auftakt daheim gegen Lintorf klar gescheitert, damit wollen auch die Oberbilker eine Pleite nicht stehen lassen. Tiefenbroich stellt sonst die Bestbesetzung.