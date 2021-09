55 Einsatzkräfte vor Ort : Brand in Ratinger Supermarkt löst Großeinsatz der Feuerwehr aus

Ein Supermarkt in Ratingen stand in der Nacht zu Samstag in Flammen. Foto: Feuerwehr

Ratingen Ein Supermarkt in Ratingen stand in der Nacht zu Samstag in Flammen und löste einen Großeinsatz der Feuerwehr aus. Der Brand ist mittlerweile gelöscht, die Polizei ermittelt die Ursache.

In Ratingen hat es in der Nacht zu Samstag in einem Supermarkt gebrannt. Die Feuerwehr wurde laut Bericht um 2.42 Uhr in der Nacht alarmiert, weil ein Feuerschein aus einer Bäckerei an der Steinhauser Straße in Ratingen-Homberg zu sehen war. Bereits auf der Anfahrt war das Feuer über Homberg sichtbar, bei Eintreffen der ersten Kräfte brannte der etwa 650 Quadratmeter große Supermarkt bereits in voller Ausdehnung, berichtet die Feuerwehr weiter. Die Alarmstufe wurde erhöht.