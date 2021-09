Promi-Präsenz in Ratingen : Als Heino zur Eröffnung der Weinabteilung kam

Die vielen Besucher waren 1968 wohl nicht nur wegen der neuen Weinabteilung gekommen, sondern auch, um Ralf Bendix (Babysitter-Blues) und Heino zu sehen. Foto: RP/Stadtarchiv

Ratingen In den 50er, 60er und 70er Jahren war der Aufmarsch von filmischen und sportlichen Größen in Ratingen nicht selten. Die Ratinger mochten das und kamen in Scharen.