Handball : Kleine Handballer beim Supercup

Düsseldorf/Ratingen Aus Ratingen fahren Kinder zum Dome, die vorher bei „interaktiv Handball“ ein Trainingsevent hatten. Beim Pixum-Supercup ist zudem die SG Unterrath dabei und auf Monitoren zu sehen.

Wenn die Akteure das Parkett betreten, werden die Unterrather Kinder auf den Hallenmonitoren zu sehen sein. Die Veranstalter der Partie haben in der vergangenen Woche ein Filmteam zur Trainingsstätte des Nachwuchses am Franz-Rennefeld-Weg geschickt. Es erstellte von jedem Kind einen Clip, der nun vor dem Anpfiff der Supercup-Partie zu sehen sein wird. Und selbstverständlich sind die kleinen Handballer auch selbst in der Halle. „Für die meisten wird es das erste Erlebnis bei einem Spiel mit Zuschauern sein. Wir sind sehr gespannt, was das Filmteam aus den Aufnahmen gemacht hat“, sagt Stefanie Petersen vom Vorstand des Fördervereins.

Und auch aus der Sporthalle Gothaer Straße werden rund 30 Kinder zum naheglegenen Rather Dome fahren. Denn in der Halle in Ratingen West veranstalten DHB und DKB-Bank in Kooperation mit „interaktiv Handball“ ein Trainingsevent für Sechs- bis Zwölfjährige, die anschließend den Supercup besuchen. Vorher gibt es verschiedene Übungen zu Ballgefühl und Koordination, die DHB-Hanniball-Prüfung für Kids und ein Abschlussspiel. Kurzärmelige Trikots und kurze Hosen werden den Teilnehmern gestellt, nur Hallenschuhe müssen sie selbst mitbringen. Nach einem gemeinsamen Essen und einem Workshop „Gesunde Ernährung“ ziehen sich die Kinder wieder um und werden per Bus zum Rather Dome gebracht. All das natürlich unter Einhaltung der Corona-Regeln, in diesem Fall 3G.