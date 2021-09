Sportkegeln, Bundesliga : Heiligenhauser Sportkegler sind gespannt auf den Saisonstart

André Laukmann ist weiter das Aushängeschild der SKH. Foto: Blazy, Achim (abz)

Heiligenhaus Fast ein Jahr ist es her, dass die SK Heiligenhaus in der Bundesliga der Sportkegler antreten durfte. Am heutigen Samstag kommt Kamp-Lintfort. Auch die Reserve spielt daheim. Durch die Pandemie gab es zwei Abgänge.