NRW-Meisterschaften : Höseler Golfer werden NRW-Meister

Hösel Gelungener Ausflug für den GC Hösel: In der Altersklasse 30 triumphieren sowohl die Damen als auch die Herren bei den NRW-Meisterschaften. Auch der Dauerregen kann die Mannschaften nicht beirren.

Die Damenmannschaft hatte sich bereits über die Saison in ihrer Liga durch erstklassige und konstante Ergebnisse den ersten Platz und somit die Teilnahme am Finaltag um den NRW-Meistertitel gesichert. Die Vorfreude auf das Finale bei den Hö­selerinnen um die Captains Christiane Maser-Huss und Silke Rothkamm war groß. Mit viel Vorfreude traten Nina Birken, Katharina Brackschulze, Gabi Dietrich, Denise Kalek, Marie-Theres Zeitz, Nina Rowek und Melanie Winkler an. Nicol Elshoff, ebenfalls eine Stammspielerin, konnte das Team nur aus der Ferne unterstützen, da sie in das Team Deutschland bei den Europameisterschaften berufen wurde.