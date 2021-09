In Heiligenhaus Mitte : Busse fahren wegen Bürgerfest eine Umleitung

In Heiligenhaus Mitte

Heiligenhaus (RP) Wegen eines Bürgerfestes in Heiligenhaus wird die Hauptstraße zwischen der Bahnhofstraße und der Kettwiger Straße gesperrt – von Samstag, 11. September, 4 Uhr, bis Montag, 13. September, 4 Uhr.

Buslinien O17, SB19, 770, 771 und 774: Die Busse fahren in Richtung Höseler Platz ab der Haltestelle „Alte Post“ eine Umleitung. Die Haltestelle „Heiligenhaus, Rathaus“ wird an eine Ersatzhaltestelle auf der Westfalenstraße in Höhe des Basildonplatzes verlegt.