Alternativen zum Auto : Bessere Verbindungen für Rad, Bahn und Bus

Ratingen Die Grünen aus dem Großram Düsseldorf haben sich zu einem regionalen Mobilitätsgipfel getroffen. Auch die Grünen aus Ratingen waren dabei.

„Wir wollen, dass die Menschen im Großraum Düsseldorf ohne eigenes Auto mobil sein können”, sagt Mirja Cordes, verkehrspolitische Sprecherin der grünen Ratsfraktion Düsseldorf. „Die ambitionierten Ziele der Kommunen brauchen eine regionale Entsprechung. Bis 2030 sollen mindestens doppelt so viele Wege in der Region mit dem Rad oder dem ÖPNV zurückgelegt werden. Dafür wollen wir nachhaltige Verkehrskonzepte umsetzen, die zuverlässige, bequeme Mobilität ohne Brüche und ohne lange Planung für Alle ermöglichen. Obwohl die Region im Großraum Düsseldorf als Lebens- und Wirtschaftsraum mit starken Pendlerströmen eng verflochten ist, gibt es aktuell keine gemeinsame Wahrnehmung, keine gemeinsame Mobilitätsstrategie, keine einheitliche Taktung. Das wollen wir ändern.”

Neben langfristigen Infrastrukturprojekten im Bereich des S-Bahn- und Straßenbahnnetzes wie die Reaktivierung der Ratinger Westbahn, dem Ausbau von On-Demand-Systemen und regionalen Sharing-Diensten sehen die Grünen Möglichkeiten, einige Verbesserungen bereits kurzfristig umzusetzen. Neue Schnellbuslinien – auch als Zwischenlösung – könnten zügig eingerichtet werden, da hierfür kein Aufbau einer eigenen Infrastruktur nötig ist. Hier sieht Edeltraud Bell, Ratsfrau und Mitglied des Stadtentwicklungs- und Mobilitätsausschusses der Stadt Ratingen , dringenden Bedarf: „Wir brauchen eine direkte und schnelle Verbindung von Breitscheid und Lintorf zum Flughafenbahnhof. Bereits bestehende Schnellbuslinien müssen im Takt verstärkt werden wie die SB 55 von Lintorf nach Düsseldorf, die an der Nachfrage vorbei am Samstagabend und am Sonntag überhaupt nicht fährt.”

Und auch für den Tarifdschungel in der Region soll es eine schnelle Lösung geben, bis mittelfristig das NRW-Bürgerticket eingeführt werden soll. So die Pläne der Grünen, wie die Ratinger Ratsfrau und Direktkandidatin für den Landtag, Ute Meier, betont. Kurzfristig wollen sich die Grünen in der Region für ein Abschmelzen des Preissprungs zwischen den Preisstufen A und B einsetzen. „Das würde für die ÖPNV-Nutzer, die regelmäßig zwischen Ratingen und Düsseldorf unterwegs sind, eine große Erleichterung darstellen, gerade in Zeiten von steigenden Energiepreisen,“ so Ute Meier weiter.