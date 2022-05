Ratingen : Gemeinden befragen Gottesdienstbesucher

Ratingen Umfrage ermittelt Akzeptanz von Kirche im Internet. Pfarrer stellt

() Die Corona-Pandemie hat das gottesdienstliche Leben in der Kirchengemeinde Ratingen erheblich verändert. In der Friedenskirche und der Stadtkirche wurden die Gottesdienste durchweg gestreamt; das heißt Gemeindemitglieder hatten die Wahl, wie gewohnt den Gottesdienst in der Kirche zu besuchen oder zu Hause am PC teilzunehmen. In der Versöhnungskirche wurde dies teilweise angeboten. Die Paul-Gerhardt-Kirche lud weiterhin zu Präsenz-Gottesdiensten ein. In der Stadtkirche wurde sogar eine besinnliche Kurzliturgie entwickelt. Wie soll es nach der Corona-Krise weitergehen?