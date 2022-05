Ausflugstipp für literarisch interessierte Heiligenhauser : Bücherstadt Langenberg lädt wieder ein

Heiligenhaus/Langenberg Ein beliebter Treffpunkt für Fans aller Genres: Es gibt Lesenswertes zu kaufen und Hörenswertes von acht Jung-Autoren live an mehreren Standorten.

Rund zwei Dutzend Antiquare und Sammler bieten dann wieder auf dem Froweinplatz und in der Heller Straße in der Langenberger Altstadt ihre Schätz an. Dazu zählen bibliophile Buchausgaben ebenso wie Belletristik und Krimis für den Urlaub. Auch Grafik und Vintage-Fotografien warten dann auf interessierte Besucher. Junge und alte Sammler sind herzlich zum Stöbern an den Bücherständen und auch in den fünf Langenberger Antiquariaten eingeladen, die am Büchermarkttag wie auch an 40 weiteren Sonntagen im Jahr geöffnet sein werden.