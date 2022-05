Ratingen : Bürger sollen künftig mit dem Fahrrad ins Parkhaus fahren

Für Fahrzeuge ungeeignete Plätze in Parkhäusern könnten als Fahrradstellplätze genutzt werden – so die Idee der CDU. Der Bezirksausschuss stimmte zu. Foto: CDU Ratingen

Ratingen Mit dem Fahrrad ins Parkhaus – das könnte in Ratingen schon bald Realität werden. Einstimmig hat der Bezirksausschuss Ratingen-Mitte den CDU-Antrag zur Einrichtung von Fahrradstellplätzen in Tiefgaragen zur Prüfung und Umsetzung durch die Verwaltung beschlossen.

() „Das Fahrrad ist ein wichtiger Baustein der Nahmobilität im Ratinger Zentrum“, erklärt Gerold Fahr, CDU-Sprecher für Mitte. „Mit unserem Antrag zur Errichtung von Radabstellanlagen in städtischen Parkhäusern wollen wir insbesondere Pendlern sowie Besitzer von hochwertigen Pedelecs und Lastenrädern ansprechen, die ihr Rad nicht ungeschützt im öffentlichen Raum abstellen möchten“, so Fahr.

In Gesprächen mit der Bürgerschaft hat sich herausgestellt, dass solche witterungsunabhängigen und vor Vandalismus geschützten Möglichkeiten gewünscht werden und dafür auch kurze Fußwege in Kauf genommen würden. Allein in Ratingen-Mitte wurden 2021 nach Polizeiangaben 182 Fahrräder gestohlen.