Ratingen : Begleitbuch zur Kindheits-Ausstellung

Die Publikation des Oberschlesischen Landesmuseums enthält 66 Seiten mit zahlreichen Abbildungen.

Hösel (RP) Mit der Verlängerung der großen Sonderausstellung im Oberschlesischen Landesmuseum in Hösel zu Kindheit und Jugend in Schlesien (bis 10. Mai 2020) ist jetzt auch eine reich bebilderte Begleitpublikation mit Texten von Katharina Gucia, Katharina Müller und Julia Wahlsdorf erschienen. Die grafische Gestaltung übernahm Agnieszka Kalnik.

Die eigene Kindheit mag aufregend, unbeschwert oder auch traurig gewesen sein, je nach eigenem Erleben und den gesellschaftlichen Rahmenbedingungen zu unterschiedlichen Zeiten. So erlebten die Menschen aus Schlesien eine Kindheit, die durchaus Parallelen zu den Kindheiten zum Beispiel im Rheinland oder in Westfalen Aufgewachsener aufweist. In der Mitte des letzten Jahrhunderts bewirkten die Geschehnisse am Ende des Zweiten Weltkrieges jedoch eine dramatische Zäsur.