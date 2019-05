Ratingen : Museumstag mit Lesung und Führungen

Hösel Das Oberschlesische Landesmusem öffnet am Sonntag bei freiem Eintritt.

Ab 15 Uhr stellt Barbara Wonschik im Haus Oberschlesien ihre Erinnerungen an die Kindheit in Schlesien vor. In ihrem Buch „Ein Paradies in dritten Stock. Szenen einer Kindheit in Oppeln" beschreibt die 1939 in Oppeln geborene Autorin ihre Kindheit und Jugend in der Zeit der Wirren während und nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs. Nach Flucht und Vertreibung aus Oberschlesien ins Rheinland und nach der späten Heimkehr ihres Vaters aus elfjähriger Kriegsgefangenschaft in Russland musste ihre Familie im Westen Deutschlands neu anfangen.