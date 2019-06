Ratingen : Ratinger Kulturstrolche heimsen ihren Lohn ein

(RP) Erst die Arbeit, dann der lohn vom Kultramt: I m Stadttehater gab es für 190 Schüler der Albert-Schweitzer-Schule, der Johann-Peter-Melchior-Schule und der Suitbertusschule Auszeuchnungen für ihre erfolgreiche Teilnahme am Projekt „Kulturstrolche“ mit einem Diplom aus.

Darüber hinaus erforschten sie in den vergangenen drei Jahren wissbegierig das Stadttheater, die Ratinger Museen, die Stadtbibliothek sowie das Kino, erkundeten die Ratinger Stadtgeschichte und erhielten von der Musikschule Adams einen Einblick in die Welt der Instrumente und Komponisten. Mit der Diplomverleihung wurden die Schüler für ihren Eifer und ihr Interesse belohnt. Zum Abschluss der Veranstaltung enterten Pelemele noch einmal die Bühne und begeisterten mit ihrem rund 45-minütigen Auftritt das junge Publikum. In ihren mitreißenden Songs animierten sie die Kinder zum gemeinsamen Luftgitarre spielen, HipHop-Tanz, springen und singen und boten ihnen so einen unvergessenen Abschluss als Kulturstrolche.