Eishockey : Aliens verlängern mit Maas und Brinkmann

Ratingen (asch) So ganz wird es dann doch nichts mit dem großen Umbruch bei den Ratinger Ice Aliens. Erneut hat der Verein mit Spielern aus dem bisherigen Vertrag verlängert – und einen neuen dazu geholt.

Zunächst gelang es in der letzten Woche, mit Lorenzo Maas (27) einen weiteren Verteidiger für die kommende Saison erneut an die Ice Aliens zu binden. Er kam 2017 vom Herner EV an den Sandbach „Lorenzo ist eine nicht wegzudenkende Stütze der Abwehr“, sagt Schatzmeister Rainer Merkelbach

In seine zweite Saison in Ratingen geht Alexander Brinkmann (30). Der Allrounder kam vor der letzten Saison von den Dinslaken Kobras, spielte zunächst im Sturm und in den letzten Wochen der Saison in der Verteidigung.