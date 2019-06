Ratingen : Land gibt gut 1,1 Millionen Euro für Sportstätten

Ratingen (RP) Die Landesregierung hat den Förderaufruf für das Sportstättenförderprogramm „Moderne Sportstätte 2022“ veröffentlicht. Dazu erklärt die CDU-Landtagsabgeordnete Claudia Schlottmann für Ratingen: „So eine hohe Förderung für den Sport hat es in Nordrhein-Westfalen bislang noch nicht gegeben.

Sportvereinen, Stadt- und Gemeindesportverbänden, Kreis- und Stadtsportbünde und Sportverbänden in NRW stehen nach Schlottmanns Angaben bis 2022 nunmehr insgesamt 300 Millionen Euro zur Verfügung. Davon werden 30 Millionen Euro für 2019 veranschlagt, die weiteren 270 Millionen als Verpflichtungsermächtigung bis 2022. Damit grenzt sich die Landesregierung, unter Führung von Ministerpräsident Armin Laschet, deutlich von der Rot-Grünen Vorgängerregierung ab und lässt dem Sport wieder die Bedeutung zukommen, die ihm gebührt.

Die NRW-Koalition aus CDU und FDP will mit der Förderung ein deutliches Zeichen setzen, denn mit den Fördergeldern sollen unter anderem nachhaltige Modernisierungen, Sanierungen sowie der Umbau oder Ersatzneubau von Sportstätten und Sportanlagen finanziert werden. „Damit haben Sportvereine nun die Möglichkeit eine moderne und bedarfsgerechte Sportstätteninfrastruktur anzubieten. Denn nur wenn die Vereine ihre Sportstätten auf den neuesten Stand bringen können, sind sie auch in der Lage, ihre vielfältigen und wichtigen Aufgaben in unserer Gesellschaft noch besser wahrzunehmen.“