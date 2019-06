Heiligenhaus : VHS macht Plus von über 240.000 Euro

Der zukünftige Heiligenhauser Beigeordnete Andreas Sauerwein wird stellvertretender Verbandsvorsteher.

Nicht der einzige Grund zum Feiern in dieser Sitzung: Mit einem Plus von über 240.000 Euro für das Jahr 2017 konnte die Volkshochschule der beiden niederbergischen Städte Velbert und Heiligenhaus einen satten Gewinn vermelden. Alles andere als selbstverständlich sei das, sagt Henseling mit Blick auf andere Einrichtungen. Die Gelder werden in Rücklagenbildung fließen.

Die Volkshochschulen feiern in diesem Jahr ihren vor 100 Jahren gelegten Grundstein in der Weimarer Verfassung.

Außerdem ist zukünftig geplant, die für die Teilnehmer kostenfreien Angebote in der Familienentwicklung zu erweitern. Man wisse, dass auch kleinere Eurobeträge für so manche Familie eine Herausforderung seien. Für das neue Semester konnte das VHS-Team viele neue Kurse ankündigen, genau hier liegt dann wohl auch das gar nicht mal so geheime Rezept: „Wir sehen zwei grundlegende Tendenzen: Zum einen die klassische Kurslandschaft und neue gefragte Angebote“, wie Henseling erklärt: „Die Kunst liegt darin, das eine zu tun und das andere nicht zu wegzulassen.“ Trotzdem ist die Stammkundschaft, wie die Zahlen zeigen, vor allem älter. Jüngere kämen kaum nach: „Vielleicht liegt das am etwas angestaubten Image der Volkshochschulen“, vermutet Henseling.Die Zahlen jedoch sprechen eine andere Sprache: „Das liegt daran, dass wir in die Firmen gehen und mit Kursen im Gesundheitsbereich oder dem Qualitätsmanagement, wie auch dem Business Englisch verschiedene Handlungsfelder auftun.“ Da könne man auch jüngere Arbeitnehmer auf die Angebote der VHS als modernes Fortbildungsinstitut aufmerksam machen.