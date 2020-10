Gewässer im Oberbergischen Kreis : Wupperverband warnt vor Blaualgen

Aktuelles Bild eines Blaualgen-Teppichs am Ufer der Brucher Talsperre. Auch an der Wupper-Talsperre gibt es diese Massenvermehrung der Algen. Foto: Wupperverband

Oberberg Die Bakterien können Giftstoffe freisetzen, die für Menschen und Tiere gesundheitsgefährdend sind. Besonders Kinder sind gefährdet. Hundehalter sollten acht geben, dass ihre Tiere den Algenteppichen nicht nahe kommen.

Der Wupperverband warnt vor dem Auftreten von Blaualgen an Gewässern im Oberbergischen Kreis, darunter auch an der Wupper-Talsperre, dort allerdings in einem nicht zugänglichen Bereich in der Nähe der Staumauer. Betroffen ist auch die Brucher Talsperre bei Marienheide.