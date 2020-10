Naturerlebnis in Radevormwald : Wandern in den Zeiten der Pandemie

Wandern in den Zeiten der Pandemie

Naturerlebnis in Radevormwald

Radevormwald Viele drängt es in den Zeiten der Corona-Krise in die freie Natur, wo man Menschenansammlungen meiden kann. Doch auch fürs Wandern gelten Regeln – mehr als fünf Personen pro Gruppe sind nicht statthaft.

Wegen der Corona-Pandemie mussten in den vergangenen Monaten viele Menschen daheim bleiben und konnten sich nicht so im Freien bewegen, wie sie es wollten. Kein Wunder, dass es viele als Wanderer in die freie Natur drängte, um frische Luft und Sonne zu tanken, ohne sich Ansteckungsgefahren auszusetzen.