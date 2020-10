Kommunalpolitik in Dormagen : SPD setzt trotz Corona auf Kontakt zum Bürger

Kommunalpolitik in Dormagen

Dormagen Die Dormagener Sozialdemokraten wollen ihre Dialog-Formate draußen fortsetzen. Trotz Corona wollen sie hören, wo den Bürgern der Schuh drückt.

Eine tiefergehende Analyse der Kommunalwahl hat es bislang weder bei Gewinner SPD noch bei Verlierer CDU gegeben. Es ist unklar, warum die Sozialdemokraten so deutlich beim Wählervotum vorne lagen. Eine wahrscheinlich richtige Vermutung ist der Sog-Effekt durch Bürgermeister Erik Lierenfeld ( SPD ). Eine andere, wahrscheinlich ebenso richtig, ist die Bürgernähe, die bei der SPD seit langer Zeit geübte Praxis ist. Daher verwundert es nicht, dass fünf Wochen nach der Kommunalwahl die Sozialdemokraten wieder draußen sind, um „die Meinung der Bürger zu hören“, wie es Parteivorsitzender Carsten Müller formuliert. Trotz Corona.

Die Pandemie spielt natürlich eine wichtige Rolle in den Überlegungen. Aber auch der dringende Wunsch, nicht nachzulassen im Kontakt mit den Dormagenern. Der Termin am Samstag, von 10 bis 13 Uhr vor dem Historischen Rathaus, ist ein Kompromiss. „Wir sind draußen und beachten alle Vorschriften der Schutzverordnung“, sagt Müller.

Anderthalb bis zwei Meter zwischen Kommunalpolitiker und Bürger – keine Entfernung, die Distanz schafft, ist Müller überzeugt. Im Gegenteil: „Es hat im Wahlkampf gut geklappt, warum jetzt nicht auch?“ fragt er. „Uns ist das persönliche Gespräch mit den Menschen auch weiterhin wichtig und wir werden das Angebot im kommenden Jahr ausbauen.“ Die Grundhaltung der SPD zeigt sich auch in dieser Aussage: „Wir warten nicht bis zur Bundestagswahl im kommenden Jahr, um auf die Bürger zuzugehen.“ Am Samstag, werden neben Carsten Müller, die Ortsvereinsvorsitzende Jenny Gnade und der neue Fraktionsvorsitzende Michael Dries vor Ort und nehmen Themen und Anregungen auf.

Corona-„Querdenker“ demonstrieren in Moers

Kundgebung gegen „Einschränkungen“ : Corona-„Querdenker“ demonstrieren in Moers

Klar ist auch: Das Format „Woche der Begegnung“ gibt es in Corona-Zeiten nicht, ebenso wenig Sprechstunden in der Geschäftsstelle „das machen wir telefonisch“, so der Stadtverbandsvorsitzende. Sollte sich die Situation im Laufe der Woche weiter verschärfen, könnte es natürlich sein, dass öffentliche Versammlung untersagt werden.