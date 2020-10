Kreis meldet weitere Corona-Fälle : 83 Wermelskirchener sind in Quarantäne – 24 sind infiziert

Bis zum 23. Oktober ist für Kita-Kinder vom Heisterbusch häusliche Quarantäne angeordnet. Foto: Udo Teifel

Wermelskirchen Der Inzidenzwert des Rheinisch-Bergischen Kreises liegt inzwischen bei 59,3. Vier weitere Wermelskirchener haben sich infiziert. Die Abstrichergebnisse der Kita Heisterbusch liegen noch nicht vor.

Die schlechten Corona-Nachrichten reißen auch in der Nordkreisstadt des Rheinisch-Bergischen Kreises nicht ab: Am Dienstag meldete das Kreisgesundheitsamt vier weitere bestätigte Corona-Infizierte in Wermelskirchen. Damit steigt die Zahl aktuell auf 24. Seit Beginn der Pandemie haben sich in Wermelskirchen 125 mit dem Coronavirus infiziert.

Auch der Inzidenzwert für den Rheinisch-Bergischen Kreis klettert weiter nach oben: Auf dem Dashboard des Kreises, quasi die digitale Informationstafel der Covid-19 Situation in Rhein-Berg, gab der Kreis den Wert mit 59,3 an – am Montag lag er noch bei 58,9.

Aktuell sind kreisweit 220 Personen infiziert. 815 Personen befinden sich in Quarantäne, 91 weniger als am Vortag. Seit Beginn der Pandemie haben sich im Rheinisch-Bergischen Kreis 1086 Personen infiziert, 842 gelten inzwischen als genesen. Von den 125 Wermelskirchenern, die sich seit März infiziert hatten, sind 98 genesen. Von der Abstrichaktion im Städtischen Gymnasium vor einer Woche liegen inzwischen alle Testergebnisse vor. Ein Kind war positiv getestet worden; die Klassenkameraden waren aber nicht infiziert, alle anderen Testergebnisse also negativ.

Betroffene der evangelischen Kita Heisterbusch warten immer noch auf ihre Testergebnisse. Das soll laut Gesundheitsamt am Mittwoch oder Donnerstag vorliegen. Durch eine Allgemeinverfügung hat der Kreis für alle Kinder eine häusliche Quarantäne bis zum 23. Oktober angeordnet. In dieser Zeit dürfen die Kinder ihre Wohnung ohne ausdrückliche Zustimmung des Gesundheitsamtes nicht verlassen.

83 Wemelskirchener befinden sich derzeit in häuslicher Quarantäne. Spitzenreiter ist Bergisch Gladbach mit 365 Personen, gefolgt von Leichlingen vom 102.

Neun Personen befinden sich laut Gesundheitsamt in stationärer Unterbringung in einem Krankenhaus des Kreises.

(tei.-)