WDR-Doku „Das Bergische Land – Wasser, Wälder, Wunderwelten“ : Das Bergische und seine Waldbewohner

Bergisches Land Der Radevormwalder Kameramann Ralf Steinberg hat die Dreharbeiten zur Dokumention „Das Bergische Land – Wasser, Wälder, Wunderwelten“ abgeschlossen. Am 27. Oktober wird diese im WDR-Fernsehen zu sehen sein

Waschbären, Biber, Turmfalken, Hirschkäfer und Schwarzstörche, diese Tiere leben im Bergischen Land. Diese Waldbewohner und viele andere hat Natur- und Tierfilmer Ralf Steinberg in den vergangenen Jahren beobachtet. Die bewegten Aufnahmen werden am 27. Oktober zu sehen sein, wenn die Dokumentation „Das Bergische Land – Wasser, Wälder, Wunderwelten“ ausgestrahlt wird.

Sendetermin Der „Abenteuer Erde“ Naturfilm „Das Bergische Land – Wasser, Wälder, Wunderwelten“ wird am Dienstag, 27. Oktober, 20.15 bis 21 Uhr im WDR ausgestrahlt und noch einmal am Freitag, 30. Oktober, 12 bis 12.45 Uhr. Der letzte Film des Solingers Sigurd Tesche gibt Einblicke in die Natur- und Tierwelt des Bergischen Landes, zeigt unter anderem Uhus, Schwarzstörche, Waschbären, Biber und die Unterwasserwelt der Flüsse und Bäche. Teil des Films ist auch das „Windloch“, die größte Höhle Nordrhein-Westfalens.

Über 30 Minuten der 45-minütigen Fassung von „Wasser, Wälder, Wunderwelten“ wurden von Ralf Steinberg im Bergischen Land gedreht. Die Protagonisten des Films, die Schwarzstörche, die Uhus und die Waschbären, hat er unter anderem in seiner Heimatstadt gefilmt. Hinter den Aufnahmen stecken Wochen im Tarnzelt. „Die Schwarzstörche habe ich über drei Monate beobachtet und dafür Stunden in meinem Tarnzelt im Wiebachtal verbracht. Schwarzstörche komme meistens nur vier Mal am Tag zum Nest, um die Jungvögel zu füttern. Da braucht man Geduld“, sagt der 57-Jährige. Um den Anflug auf das Nest perfekt einzufangen, braucht es aber nicht nur Geduld, sondern auch die richtige Ausrüstung. Der Tauchgang eines Eisvogels (Foto: Ralf Steinberg) dauert zum Beispiel nur eine Sekunde und ist für das menschliche Auge kaum wahrzunehmen. Ralf Steinberg macht die Bewegungen der Tiere erlebbar. „Mit einer High Speed Kamera können Bewegungsabläufe dann genau verfolgt werden“, sagt der Kameramann. Unterstützt wurde er bei den Dreharbeiten unter anderem von seiner Frau.

Entstanden sind hochauflösende Bilder, welche die Vollkommenheit der Tierwelt einfangen. Auch die Waschbären (Foto: Ralf Steinberg) und Biber, die sich besonders an der Wupper wohlfühlen, hat Ralf Steinberg gefilmt. Durch seine Kamera kommt man den Tieren ganz nah, kann sie in ihrem natürlichen Umfeld und unter anderem in der Uelfe erleben, die im eingeschneiten Radevormwald glitzert. Die Landschaftsaufnahmen aus Radevormwald, Beyenburg oder Wülfrath sind atemberaubend schön und werden nicht nur die Bewohner des Bergischen Landes erfreuen. Die Aufnahmen von Kalksteinbrüchen, Hügellandschaften und Wäldern geben Einblicke in eine artenreiche Region.