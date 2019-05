Bürgerbusverein : Wenige nutzen Bürgerbus kostenlos

Radevormwald Die ehrenamtlichen Fahrer werben für das Angebot des Bürgerbusvereins.

2019 ist für den Bürgerbusverein nicht optimal gestartet. Die Zahlen der Fahrgäste kommen nicht an den üblichen Schnitt ran. Der Vorsitzende Uwe Orzeske will mehr Aktionen anbieten, um auf die Fahrten aufmerksam zu machen. Am Samstag durften Interessierte den Bürgerbus kostenfrei nutzen. „Ich hoffe, dass einige neue Fahrgäste die Möglichkeit nutzen, um unsere Linien kennenzulernen und sich selber ein Bild zu machen. Wir müssen bekannter werden“, sagte Orzeske. Seine Hoffnungen wurden enttäuscht, denn neue Gesichter hat der ehrenamtliche Fahrer Norbert Bisterfeld nicht gesehen. Auf den fünf Touren begrüßte er zehn Fahrgäste. „Es waren die Menschen, die jeden Samstag mitfahren. Neue Gäste haben wir nicht erreicht“, sagte er. Bisterfeld fährt seit drei Jahren ehrenamtlich.