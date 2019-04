Quartier : Neuer Bürgerbus rollt ab Montag

Der neue Bürgerbus ist seit Freitagnachmittag offiziell in Dienst gestellt (v.l.): Eberhard Wolff, die älteste Mitfahrerin Maria Bonrath, Uwe Orzeske und Sparkassenvorstand Alexander Still. Foto: Meuter, Peter (pm)

Radevormwald Der Bürgerbus ist an sieben Tagen in der Woche unterwegs und wird von 25 Ehrenamtlern gefahren.

Der Bürgerbusverein ist stolz auf seinen neuen Bus. Nach einem Jahr steht der neue Wagen, in dem acht Fahrgäste Platz haben, endlich bereit, um im Rader Stadtgebiet und in den Außenortschaften zu fahren. Der Bürgerbus ist an sieben Tagen in der Woche unterwegs und wird von 25 Ehrenamtlern gefahren.