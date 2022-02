Verwaltung über Wartburghaus in Radevormwald : „Ein Abriss wäre sofort möglich“

Radevormwald Die Verwaltung äußerte sich zum Stand der Dinge beim Wartburghaus. Burkhard Klein, der Leiter des Bauverwaltungsamtes, machte deutlich, dass gegen einen Abriss des Gebäudes nichts spricht.

Einen längeren Fragenkatalog für die Sitzung des Stadtentwicklungsausschusses am Dienstag hatte die Fraktion der Unabhängigen Wählergemeinschaft (UWG) an die Verwaltung geschickt. Die Tatsache, dass die Unterlage mit nicht weniger als 20 Anfragen erst am vergangenen Freitag bei der Stadt eingetroffen war, wurde von Burkhard Klein, dem Leiter des Bauverwaltungsamtes, getadelt. „Wir hatten nur einen Tag Zeit, die Fragen zu beantworten.“ Auch aus den Fraktionen gab es Kritik an solchen „Schnellschüssen“.