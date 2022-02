Freizeitbad in Radevormwald : „Life-ness“ bietet Rehasport gegen Osteoporose an

Radevormwald Brüchige Knochen, das ist ein Gesundheitsproblem, das oft Frauen betrifft. Mit dem richtigen Training können die Knochen jedoch wieder gestärkt werden. Das ist jetzt im Radevormwalder Bad möglich.

Das Freizeitbad „Life-ness“ in Radevormwald hat ein neues Rehasport-Angebot in seinem Kursprogramm. Es handelt sich um einen Kursus zum Thema Osteoporose. Er findet jeweils donnerstags um 11 Uhr statt.

Osteoporose bedeutet, dass sich die Knochendichte verringert und die Tragfähigkeit der Knochen reduziert wird. Dann sind Brüche schon bei kleinen Fehltritten, wie zum Beispiel Stolpern möglich. Betroffen sind meist Menschen in der zweiten Lebenshälfte, vor allem Frauen, da mit den Wechseljahren der Östrogenspiegel sinkt und sich so der Knochen schneller abbaut. Aber auch der Lebensstil kann sich auf die Knochendichte auswirken. So kann sich ein Mangel an Vitamin D und Calcium, ein Übermaß an Alkohol und Zigaretten, ungesunde Ernährung, Untergewicht sowie Bewegungsmangel negativ auswirken.