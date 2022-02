Kirchenmusiker aus Radevormwald : Wer singt mit beim „Altenberger Licht“?

Altenberg im Tal der Dhünn ist ein spirituelles Zentrum im Bergischen Land. Die Aktion „Altenberger Licht“ hat schon Generationen von Gläubigen begleitet. Auch für Bernhard Nick sind damit viele Erinnerungen verbunden. Foto: Bernd Kaden

Radevormwald Kreiskantor Bernhard Nick möchte für die Teilnahme bei der weit bekannten Aktion am 1. Mai einen Chor zusammenstellen. Dafür sucht er junge Menschen, die Freude am Singen haben. Das Projekt soll am 18. Februar starten.

Von Wolfgang Weitzdörfer

Das Chorprojekt hat einen Namen, der Lust auf ein Mehr macht, auf ein Voran in diesen Zeiten, in denen so viel stillzustehen scheint: „Road To Altenberg 2022“ heißt es, und initiiert worden ist es vom Kreiskantor und Organisten der katholischen Pfarrgemeinde St. Marien, Bernhard Nick, sowie dem Kreisjugendseelsorger für Oberberg, den Wipperfürther Seelsorgebereichsmusiker Stefan Barde, Mario Seefeld von der Katholischen Jugendagentur Rhein-Berg, Oberberg und Leverkusen sowie Jonas Dickopf vom Pastoral Jugendseelsorge im Erzbistum. „Wir wollten grundsätzlich die Jugendarbeit im Chorbereich im Oberbergischen Kreis stärken, die ersten Ideen hatten wir schon vor drei Jahren – jetzt kommen wir in die Umsetzung“, sagt Nick.

Die Jugendchorarbeit im Kreis sei in den vergangenen zehn Jahren ziemlich zum Erliegen gekommen. Dem wolle er entgegenwirken. Das „Altenberger Licht“ sei hier ein idealer Anlass. Zwar ist noch nicht sicher, dass das „Altenberger Licht“ wegen der Corona-Pandemie in diesem Jahr in gewohnter Weise stattfinden kann. „Wir wollen aber auf jeden Fall versuchen, einen Projektchor auf die Beine zu stellen“, sagt Nick.

Info So können Interessierte sich melden Anmeldung Wer Interesse hat, kann sich bei Stefan Barde unter Telefon 0177 27222221 informieren und anmelden. Kick-Off ist am Freitag, 18. Februar um 18 Uhr im Pfarrheim St. Nikolaus, Kirchplatz 1, 51688 Wipperfürth. Weitere Termine: Samstag, 19. Februar, von 10 bis 18 Uhr, Sonntag, 20. Februar, von 10 bis 12 Uhr, ebenfalls im Pfarrheim. Das eigentliche „Altenberger Licht“ findet dann am Samstag, 30. April, mit der Vigil-Feier um 22 Uhr sowie am Sonntag, 1. Mai, um 10 Uhr mit dem Gottesdienst zur Aussendung des Lichts im Altenberger Dom statt.

Das „Altenberger Licht“, das immer am 30. April und am 1. Mai stattfindet, ist eine Initiative der Völkerverständigung, dessen Wurzeln bis in den Kalten Krieg und den Zeiten des Eisernen Vorhangs zurückreichen. „Altenberg ist für das Erzbistum Köln der zentrale Punkt für die Arbeit der kirchlichen Jugend. Dort hat mit Pfarrer Tobias Schwaderlapp auch der Diözesanjugendseelsorger seinen Amtssitz. „Ich selbst bin mit dem ‚Altenberger Licht‘ großgeworden, ich komme aus der unmittelbaren Nachbarschaft – meine Beziehung zur Katholischen Kirche ist in Altenberg gewachsen“, sagt Nick. Er selbst sei zum ersten Mal in den 1970er Jahren beim „Altenberger Licht“ gewesen. Dabei handelt es sich um ein großes Jugendtreffen mit Zeltlager auf dem Gelände des Altenberger Doms. „Man feiert zusammen, knüpft Kontakte zu anderen Jugendlichen aus ganz Europa“, sagt Nick.

Den Auftakt bildet eine Vigilfeier am 30. April, die mit vielen Gebeten, Gesängen und Musikdarbietungen meist bis in die frühen Morgenstunden des 1. Mai dauert. „In den vergangenen zwei Corona-Jahren konnte das ‚Altenberger Licht‘ nicht wie gewohnt stattfinden. Wir hoffen aber, dass es, in welcher Form auch immer, in diesem Jahr wieder gefeiert werden kann“, betont Nick. Es sei eben ein unvergleichliches Erlebnis für die Jugendlichen, zusammen zu sein und festzustellen, dass der Jugendliche aus Radevormwald die gleichen Interessen und Vorstellungen habe, wie die Jugendlichen aus Bosnien oder Slowenien.

Am nächsten Morgen werde dann das „Licht“ in Kerzenform in einem zentralen Gottesdienst weitergegebe. Um nun eben zum einen in Altenberg singen zu können – und möglicherweise einen zusätzlichen Anreiz für Jugendliche zu bieten –, soll ein Chor gegründet werden. Zentral sollen die Proben in Wipperfürth stattfinden, im dortigen Pfarrheim von St. Nikolaus. „Der Auftakttermin ist am Freitag 18. Februar, von 18 bis 19 Uhr. Der Chor soll allerdings nicht mit dem Altenberger Licht am 30. April und 1. Mai enden, sondern tatsächlich die Grundlage für einen neuen Jugendchor im Oberbergischen darstellen“, sagt der Kreiskantor. Er wolle zudem die Initiative vor allem in die Hände der Jugendlichen legen. Denn Nick ist davon überzeugt: „Wenn etwas für die Jugendlichen gemacht werden soll, dann muss es auch von der Jugend ausgehen.“ Der Chor solle dann im besten Fall durch Oberberg touren und bei Jugendgottesdiensten singen – wenn möglich auch in Begleitung einer Band, die sich in diesem Zusammenhang nun ebenfalls neu bilden könne.