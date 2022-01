Politik in Radevormwald : UWG hat Fragen zum Wartburghaus

Radevormwald Für den Stadtentwicklungsausschuss am Dienstag hat die Wählergemeinschaft eine Liste mit Fragen vorbereitet. Unter anderem möchten die Fraktionsmitglieder wissen, ob das einstige Gemeindehaus an der Telegrafenstraße nicht endlich abgerissen werden kann.

Die Fraktion der Unabhängigen Wählergemeinschaft (UWG) hat für den Stadtentwicklungsausschuss am Dienstag, 1. Februar, eine Reihe von Fragen an die Verwaltung formuliert. Dabei geht es unter anderem um die Fläche an der Telegrafenstraße, auf der sich noch das leer stehende Wartburghaus der lutherischen Kirchengemeinde befindet. Die UWG möchte wissen, ob die Gemeinde nach rechtlicher Beurteilung der Verwaltung ab sofort mit den Abrissarbeiten beginnen kann. Auf der Fläche soll neu gebaut werden, doch wie Pfarrerin Manuela Melzer jüngst unserer Zeitung sagte, warte man noch auf grünes Licht von Stadt und Politik. Die UWG-Fraktion hakt nach, ob es einen Zusammenhang mit einem möglichen Jugendfreizeitplatz am „Life-ness“ und dem Gelände des Wartburghauses gibt. Auch zum Projekt „Zukunftsquartier Textilstadt Wupperorte“, möchten die Mitglieder der Fraktion von der Stadt Auskünfte haben. Dabei geht es zunächst darum, welche Teile des Projekts von der Verwaltung konkret weiterverfolgt werden sollen. Unter anderem wurden in den vergangenen Jahren Vorschläge wie ein Hostel, ein Parkhaus und ein Bahntrassen-Radweg diskutiert.