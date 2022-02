Unfall in Radevormwald : Kreuzung in Herbeck musste gesperrt werden

Die viel befahrene Kreuzung in Herbeck musste am Dienstag bis etwa 14 Uhr gesperrt werden. Foto: dpa/Karl-Josef Hildenbrand

Herbeck Zwei Autos kollidierten auf der Kreuzung am westlichen Ortsausgang von Radevormwald, wo B 229 und L 81 sich treffen. Ein Mann wurde dabei leicht verletzt. Wegen auslaufender Betriebsstoffe musste der Bereich gesperrt werden.

Bei einem Unfall auf der B 229 in Herbeck hat sich am Dienstagmittag ein 57-jähriger Autofahrer Verletzungen zugezogen; die B 229 musste für etwa zwei Stunden gesperrt werden. Gegen 12.15 Uhr hatte ein 59-Jähriger aus Hagen die Straße in Richtung Remscheid befahren. An der Einmündung mit der L 81 kam es zur Kollision mit dem Wagen eines 57-Jährigen aus Radevormwald, der aus Richtung Dahlhausen kam und von der L 81 nach links auf die B 229 einbiegen wollte. Der 57-Jährige wurde leicht verletzt, er konnte das Krankenhaus nach einer ambulanten Behandlung wieder verlassen. Aus den beiden nicht mehr fahrbereiten Fahrzeugen traten Betriebsstoffe aus, die entfernt werden mussten, bis 14 Uhr wurde die Kreuzung gesperrt.