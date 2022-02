Abstimmung in Radevormwald : Für den 15. Mai werden Wahlhelfer gesucht

Abstimmung in Radevormwald

Am 15. Mai wird der neue NRW-Landtag gewählt. Foto: dpa/Thomas Kienzle

Radevormwald Es ist wieder soweit: Die Stadt Radevormwald sucht Wahlhelfer, diesmal für Sonntag, 15. Mai. Dann wählen die Bürgerinnen und Bürger in NRW den neuen Landtag.

(s-g) In Radevormwald müssen 23 Wahlvorstände müssen mit jeweils sechs bis acht Personen besetzt werden. Alle Wahlvorsteherinnen und -vorsteher sowie ihre Stellvertreter erhalten kurz vor dem Wahltermin eine Einweisung in ihre Tätigkeit. „Neulinge“ sind herzlich willkommen“, versichert die Verwaltung. Alle Wahlhelferinnen und -helfer erhalten eine finanzielle Vergütung, das so genannte Erfrischungsgeld“ (für Vorsteher 75 Euro, für andere Helfer 50 Euro).