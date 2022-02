Baugebiet in Radevormwald auf Zielgeraden : Mehrheit für Karthausen im Ausschuss

Radevormwald Im Stadtentwicklungsausschuss haben alle Mitglieder bis auf die Vertreter von Bündnis 90/Grünen die Beschlussvorlagen für das geplante Baugebiet gebilligt. Der Wupperverband zieht seine Einwände größtenteils zurück.

Eine deutliche Mehrheit der Ausschussmitglieder hat am Dienstag in der Sitzung des Stadtentwicklungsausschusses die nötigen Beschlüsse für das Baugebiet Karthausen unterstützt. Auf der Tagesordnung standen die Änderung des Flächennutzungsplanes, der Feststellungsbeschluss und der Satzungsbeschluss für den Bebauungsplan.

Alle in dem Gremium vertretenen Fraktionen stimmten den Beschlussvorlagen der Verwaltung zu, nur die Vertreter von Bündnis 90/Grüne votierten gegen die Pläne. In der kommenden Ratssitzung am Dienstag, 8. Februar, soll der Rat dann die Beschlüsse endgültig verabschieden. Eine Zustimmung gilt als wahrscheinlich. Dann würde die Vermarktung der Fläche in greifbare Nähe rücken, laut der Stadt gibt es bereits rund 400 Interessenten, die ein Grundstück auf dem Areal am westlichen Ortsausgang von Radevormwalder erwerben möchten. Die Verwaltung hofft nicht zuletzt auf den Zuzug von jungen Familien, da die Bevölkerung der Stadt stark überaltert ist.