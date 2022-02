Hilfe für betroffene Familien : Zweite Wohngruppe ist in Planung

Radevormwald Der Verein Rade-Integrativ ist seit Jahren eine Anlaufstelle für junge Menschen mit Behinderung und ihre Familien. Neben der schon bestehenden Wohngruppe soll eine weitere hinzukommen.

Was Der gemeinnützige Verein Rade-Integrativ ist auf die Hilfe von ehrenamtlichen Kräften angewiesen. Der Verein hilft jungen Menschen mit Behinderung und ihren Familien. Für Aktionen, wie Bowling und Ausflüge, an denen viele Frauen und Männer mit Behinderung teilnehmen, sucht der Vorstand immer helfende Hände. Aufgrund der Pandemie pausieren im Moment die meisten Angebote. Die Vorsitzende Esther Thiemann ist unter Tel. 02195 30848 zu erreichen.

Nach dem erfolgreichen, nun integrativen, Ferienspaß wurde schnell klar, dass es in Zukunft mehr Angebote für Kinder mit Behinderung in Radevormwald geben sollte. Die Stadt ermöglichte dem Verein die Mitbenutzung der Jugendräume und ein regelmäßiger Samstags-Treff wurde angeboten. „Das war ein voller Erfolg. Es kamen neben den Kindern aus Rade auch Teilnehmende aus Halver, Hückeswagen, Remscheid und sogar aus Marienheide“, sagt Christiane Schnell. Es wurden viele weitere Angebote entwickelt und diese wurden mit Hilfe eines tollen, engagierten Teams von jungen Leuten in Begleitung einer Sozialpädagogin umgesetzt. „Keiner von uns hätte damals damit gerechnet, dass aus dem Verein sogar einmal eine Wohngruppe für Menschen mit Behinderung entstehen wird. In dieser Wohngruppe wohnen jetzt unter anderem sechs Teilnehmende unseres Vereins, wozu auch Rebecca und Verena gehören.“