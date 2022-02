Anregungen für die Partnerschaft : Besondere Aktion der Kirche zum Valentinstag

Liebesschlösser von Paaren an der Brücke des Uelfebades. Foto: Stefan Gilsbach

Radevormwald Der 14. Februar gilt seit Jahrhunderten als Datum für Verliebte. Katholische Einrichtungen in der Region bieten in diesem Jahr eine Mail-Aktion für Paare an. Start ist bereits am 7. Februar.

Am 14. Februar ist Valentinstag. Weil der heilige Valentin von Terni als Priester einst trotz Verbots Liebespaare christlich getraut hatte, gilt dieses Datum seit Jahrhunderten als ein Tag, an dem die Themen Liebe und Romantik eine ganz besondere Rolle spielen.

Zu diesem Datum bietet die Ehepastoral Rhein- und Oberberg mit der Katholischer Familienbildungsstätte, dem Katholischem Bildungswerk und der Katholischen Beratungsstelle für Ehe-, Familien- und Lebensfragen Bergisch Gladbach eine Aktion an. Darauf macht der Radevormwalder Georg Kalkum, katholischer Ehereferent für die Region, aufmerksam.

Dabei werden Anregungen für Paare per Mail geschickt. „Sie nehmen sich Zeit und wir schenken Ihnen eine verzaubernde Idee, wie Sie eine besondere Paarzeit füllen können“, so das Versprechen der Organisatoren. Vierzehn Jahre lang hatten diese zum Valentinstag einen Geschenktag für Paare angeboten, bis die Pandemie im vergangenen Jahr ein Zusammenkommen in Präsenz vereitelte. Zum Ausgleich wurde dann ein Online-Kabarettabend angeboten. In diesem Jahr kommen also Impulse für Paare per Mail: „Suchen Sie sich eine Zeit, die Ihnen angenehm ist, nehmen sich unsere Anregung und dann kann es los gehen. Wenn Sie kleine Kinder haben, organisieren Sie doch für diese Zeit eine Kinderbetreuung, damit Sie ungestört sind.“ Am 7. Februar kommt die erste Mail mit Hinweisen zur Vorbereitung und am 11. Februar dann die Idee mit genauer Anleitung.

Die ersten Paare haben sich schon gemeldet. Anfordern können alle Interessierten diese Anregungen unter info@fbs-gladbach.de, Stichwort „Valentinstag“.

(s-g)