Energie in Radevormwald : Stadt plant Energiemanagement

Energie in Radevormwald

Die Stadt Radevormwald will sich beim Thema Energiemanagement neu aufstellen. Über die entsprechenden Pläne wird die Stadt in der kommenden Sitzung des Stadtentwicklungsausschusses informieren, dann sollen die Mitglieder der Fraktionen die Verwaltung offiziell beauftragen, das neue Energiemanagement einzuführen und einen Förderantrag über die Kommunalrichtlinie zu stellen.

„Für den Aufbau eines Energiemanagements sind die Anschaffung einer Software sowie die entsprechende digitale Messtechnik zur Datenerfassung von grundlegender Bedeutung“, erläutert die Verwaltung in der Ausschussvorlage. „Die Implementierung der Technik soll schrittweise in den kommenden Jahren ausgebaut werden.“

Die Verwaltung rechnet für die dreijährige Laufzeit mit einem Investitionsvolumen von 120.000 Euro. Angesichts der Förderung wird die Stadt selber am Ende voraussichtlich nur 6000 Euro beitragen müssen. Mit der Förderzusage des Bundes wird im September 2022 gerechnet.

„Die Stadtverwaltung ist bestrebt, in Zukunft über ausführliche Informationen und Beratung eine informative Beteiligung aller Akteure sicherzustellen“, heißt es in der Vorlage. Zur Erreichung dieses Zieles sollen Strategien, Maßnahmen und Projekte entwickelt bzw. in den kommenden Jahren fortlaufend weiterentwickelt werden.