Sportereignis : Ex-Fortuna-Profis spielen am Kollenberg

Radevormwald Zu einem besonderen Turnier hatte der Radevormwalder Sportverein SC 08 für vergangenen Sonntag eingeladen. Die ehemaligen Profispieler von Fortuna Düsseldorf liefen im Stadion auf. Auf dem Gelände herrschte Volksfeststimmung.

„An Tagen wie diesen“ klang es am frühen Sonntagabend aus den Lautsprechern, als sich die Alte-Herren-Mannschaft des SC 08 Radevormwald und die Traditionself von Fortuna Düsseldorf im Stadion Kollenberg aufstellten. Es war ein großer Moment für den Fußballverein, dieses Team um Rekordspieler Gerd Zewe begrüßen zu dürfen. Tatsächlich hatte das Spiel eigentlich schon viel früher stattfinden sollen. Die Alte-Herren-Mannschaft veranstaltete in diesem Jahr zum 15. Mal das Walter-Balke-Gedächtnisturnier. Zu diesem „Geburtstag“ hatte sich Ulf Heilmann etwas Besonderes einfallen lassen: Warum nicht ehemalige Profispieler einladen? Und so nahm er Kontakt zu Andreas Hecker, dem Mitarbeiter der Traditionsmannschaft auf, und der war von der Idee begeistert. Nur das Wetter im Frühjahr stimmte nicht. Es sei doch schöner auf dem Platz zu spielen, beschlossen sie. Und so stand fest, dass die „Alten Herren“ des SC 08 die ehemaligen Profispieler von Fortuna Düsseldorf empfangen würden.