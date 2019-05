Ballett in Radevormwald : „Gefühle muss man nicht verstecken“

Radevormwald Die Ballettschule brachte mit der Aufführung „Tanze deine Farben“ die Facetten des Lebens auf die Bühne.

Viel Beifall gab es vom Publikum für die romantisch inszenierte Darstellung des Ballett 2 zu Coldplays „A Sky Full of Stars“. Die Tanzröcke wurden durch Lichterketten illuminiert, sodass auf der Bühne ein wild wirbelnder Sternenhimmel entstand. Auch zu „Mariage D’Amour“ von George Davidson hatte sich Gruppenleiterin Nicole Wähner etwas Besonderes einfallen lassen: Blumenbögen, die die Mädchen in der Hand hielten, kreierten eine romantische Atmosphäre.

Dass die Harmonie unter den Darstellerinnen stimmt, zeigte sich auch bei der ruhigen und in sich gekehrten Performance zu Calum Scotts „You Are the Reason“, die sich mit dem Gefühl der Trauer auseinandersetzte. Zu den besten Auftritten der Gruppe Ballett 3 zählte der Abschlusstanz. Mit viel Ausdruck und Spannung im Körper performten die zehn Tänzerinnen zu „Iron“ von Woodkind Willensstärke und den Mut zum Kampf – und beendeten so unter großem Applaus einen gelungenen Nachmittag.