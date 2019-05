Volksradfahren : Mit dem Fahrrad durchs Bergische Land

Info

Neuerungen Über den gesamten Verlauf der Veranstaltung ist Hartmut Behrensmeier so zufrieden, dass er ständig über weitere Neuerungen nachdenkt. Da er mit viel Engagement auch für die IG Bismarck brennt, liegt es nahe, dass sein nächstes Projekt, dass er unter anderen mit Kollege Klaus Giesen für Oktober organisieren möchte mit Museumsfahrrädern zu tun haben wird: Radfahren mit historischen Rädern. Zwei Räder wurden bereits am Sonntag von IG-Mitarbeitern mit passenden Outfits ausgeführt. Die Idee für das neue Event ist da – und an der Umsetzung wird in den nächsten Monaten gearbeitet werden. Das Radfahren in Radevormwald wird sicher so schnell nicht an Bedeutung verlieren.