Tag der Ausbildung in Radevormwald : Suche nach einem Ausbildungsplatz

Radevormwald Das Radevormwalder Unternehmer-Netzwerk (RUN) hatte die Infobörse zum achten Mal organisiert und 34 Unternehmen aus Rade und den Nachbarstädten zur Teilnahme bewegt.

„Ich bin zum ersten Mal dabei und gespannt, was mich erwartet. Ich interessiere mich für handwerkliche Berufe, weil ein Bürojob für mich nicht in Frage kommt“, sagt Sandy Marek aus Lüdenscheid. Die 16-Jährige will 2020 eine Ausbildung beginnen und ist auf der Suche nach einem Arbeitgeber, der zu ihr passt. Das niederschwellige Angebot gefällt ihr. „Hier kommt man schnell ins Gespräch, und man braucht keine Berührungsängste zu haben“, sagt sie. Malermeisterin Tanja Sonnenschein kennt viele junge Frauen, die sich für handwerkliche Berufe interessieren. „Weibliche Bewerber sind bei uns in der Überzahl. Der Tag der Ausbildung ist für uns ein wichtiges Instrument, um für Bewerber präsent zu sein“, sagt sie. Aufgrund des Fachkräftemangels können sich die Bewerber ein Unternehmen aussuchen. Der Ausbildungsmarkt ist zu einem Bewerbermarkt geworden. Aus diesem Grund waren auch Christine Köhler und Alena Mildenberger von der Firma Escha aus Halver dabei., „Wir sind froh, noch einen Platz ergattert zu haben und hoffen auf gute Gespräche“, sagt Christine Köhler.