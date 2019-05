Erster Flohmarkt für Kindersachen : Schon die Kleinen feilschen wie Profis

Radevormwald Die Premiere des ersten Kindersachenflohmarkts war trotz ausbleibenden Andrangs ein Erfolg. So schlugen sich die kleinen Verkaufstalente.

Zu stöbern und um jeden Euro zu feilschen, galt es am Sonntag beim ersten Kindersachenflohmarkt vom Kinder- und Jugendtreff „Life“ am Familienzentrum Wupper. Insgesamt zehn große und kleine Händler boten bei der Premiere vor dem Schulgebäude ihre Secondhand-Spielsachen, Kinderkleidung, Bücher oder auch DVDs an. Die ersten Dinge wechselten bereits kurz nach Beginn um 14 Uhr den Besitzer. Chayenne (5) freute sich über ein neues Steiff-Pferd für zwei Euro. „Das hatte ich noch nicht“, sagte sie mit einem breiten Grinsen im Gesicht. Der Schuhkarton, den Mutter Diana Schmeykal in der Hand hielt, war außerdem voll mit einer Auswahl von Filly-Figuren. Gerade einmal vier Euro hat sie dafür bezahlt. „Die Kinder haben eigentlich schon genug zu Hause. Aber ich finde gut, dass es sowas gibt. Nur muss das jetzt auch noch bekannter werden“, sagte sie.