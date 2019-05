Radevormwalds Städtepartnerschaft : Hohe Auszeichnung für Monique Bigot

Radevormwaldd/Châteaubriant Monique Bigot ist Ehrenmitglied im Radevormwalder Partnerschaftskomitee, vor einigen Jahren wurde ihr im Rathaus Radevormwald das Bundesverdienstkreuz verliehen. Anfang Mai wurde ihr eine neue Ehre zuteil.

Die Städtepartnerschaft besteht seit 38 Jahren. Viele Radevormwalder haben den gegenseitigen Austausch von Schülern und Erwachsenen, von Feuerwehr, Verwaltung, Chören und Sportlern in diesen Jahren erlebt. „Um diese Partnerschaft immer mit Leben zu füllen, auszuweiten und mit neuen Initiativen jung zu halten, war und ist bis zum heutigen Tag die Vorsitzende des Partnerschaftskomitees in Châteaubriant, Monique Bigot, aktiv“, würdigt Stoffel in einer Pressemitteilung das Engagement der Französin.