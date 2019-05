Lutherische Kirchengemeinde : Lutherische Gemeinde feiert mehr als nur ein Fest

Bunte Luftballons und eine Leinwand beim Familiengottesdienst der Lutherischen Kirchengemeinde zum Auftakt des Festes. Foto: Moll, Jürgen (jumo)

Radevormwald Die Lutherische Kirchengemeinde stellte bei ihrem großen Fest am Sonntagnachmittag die Kirche an der Burgstraße in den Mittelpunkt.

Von Susanne Katterwe

Nachdem das Gemeindefest der Lutherischen Kirchengemeinde im vergangenen Jahr im eher kleineren Rahmen stattfand, war es an diesem Sonntag umso größer. In und um die Kirche an der Burgstraße gab es viel zu entdecken und zu erleben.

„Wir stellen die Kirche beim heutigen Fest in den Mittelpunkt, weshalb wir die Aktionen auch in der Kirche und auf dem Platz davor anbieten. Wir wollen den Raum mit mehr als Gottesdienst füllen“, berichtete Pfarrer Philipp Müller. Für ihn symbolisiert das Gemeindefest mehr als nur ein Fest. „Es gibt hier viele Gruppen: Musiker, Kinder und Erwachsene, Kirchenmitarbeiter. Und bei so einer Gelegenheit begegnen sich alle Gruppen und werden wieder aufeinander aufmerksam. Wir sind eine Gemeinde, und das wird heute wieder deutlich. Wir können realisieren, wie bunt wir sind“, sagte er.

Letzteres wurde schon während des Gottesdienstes vor dem Fest deutlich, denn der befasste sich in der Kirche mit dem Thema der eigenen Gaben und Begabungen, die jedem individuell gegeben sind und wie sie in die Gesellschaft einfließen. Pfarrer Müller und seine Kollegin Pfarrerin Manuela Melzer freuten sich besonders darüber, während des Gottesdienstes 40 junge Konfirmanden begrüßen zu dürfen – gerade in Zeiten, in denen Kirchengemeinden tendenziell kleiner werden. Davon war am Sonntag allerdings nichts zu merken, denn sowohl der Gottesdienst, als auch das anschließende Fest waren sehr gut besucht. Jung und Alt tummelten sich um die Stände, aßen, tranken und redeten gemeinsam oder entdeckten die Kirche einmal aus einer anderen Perspektive. In Gruppen durften zum Beispiel alle Interessierten den Kirchturm besichtigen und sich bis zu den Glocken führen lassen, oder sich nach erfolgreicher Kirchen-Rally als „Kirchensachverständiger“ auszeichnen lassen. Die Jüngsten hatten die Möglichkeit, sich schminken zu lassen, Fotos mit einer Engelfigur zu machen oder mit Perlen und Pfeifenputzern Kreuze und Christusfische zu basteln, während die älteren sich die Strickarbeiten des Handarbeitskreises ansahen, oder das in diesem Sommer 60-jährige Bestehen des Paul-Gerhardt-Chores auf Bildern zu betrachten.