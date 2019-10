Schlagerparty in Radevormwald : Schlagerevent – Mel ohne Judith

Michael Scholz, Dorothea Stabolewski und Winfried Harth. Foto: Flora Treiber

Radevormwald Bislang sind 300 Karten verkauft. Es gibt einen kostenlosen Shuttle-Service.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Flora Treiber

Es sind nur noch wenige Tage bis zum großen Schlagerevent am 19. Oktober im Bürgerhaus mit einer hochkarätigen Besetzung. Eigentlich sollte das Schlagerduo Judith und Mel auftreten, aber daraus wird nichts. Denn die beiden Künstler machen gerade eine schwere Zeit durch. Judith lag im künstlichen Koma, ist jetzt aber wieder auf dem Weg der Besserung. Ihr Mann Mel rückt nicht von ihrer Seite und konnte deswegen auch nicht zum Pressegespräch nach Rade kommen. „Zur Show wird er aber da sein“, verspricht Organisator und Freund des Schlagerduos Winfried Harth. Der erfolgreiche Schlagersänger nahm sich am Telefon Zeit, um Lust auf das Konzert zu machen. An dem nimmt nicht nur er Teil, sondern auch seine Kollegen Bata Illic, Chris Andrews und Pussycat. „Das wird eine tolle Show. Ich werde meine Solo-Titel singen und Judith würdig vertreten“, sagt Mel.

Größter Sponsor der Veranstaltung ist die Sparkasse Radevormwald-Hückeswagen. Vorstandsvorsitzende Dorothea Stabolewski findet es wichtig, in die Schlagerfans in Radevormwald zu investieren und ein Event dieser Größe ins Bürgerhaus zu holen. „Dafür engagieren wir uns gerne“, sagt sie. Michael Scholz, zuständig für die Presse- und Öffentlichkeitsarbeit der Sparkasse, kennt Winfried Harth schon lange. „Er hat früher große Namen nach Radevormwald geholt und hat ein riesiges Netzwerk, das diese Veranstaltung erst möglich macht“, sagt er.

Winfried Harth hofft, dass sich das Schlagerformat in Radevormwald etabliert. Er plant schon jetzt die nächste Auflage. „Ich mache das noch, bis ich 80 werde, dann muss jemand anderes übernehmen. Aber wäre doch toll, wenn wir jedes Jahr so ein großes Schlagerkonzert in der Stadt hätten“, sagt er. In knapp zwei Jahren muss sich also ein Nachfolger für den leidenschaftlichen Schlagerfan gefunden haben. Entstanden ist die Idee für das Konzert in einem Freundschaftsgespräch mit Mel. „Innerhalb von einer halben Stunde stand das Programm“, berichtet der Schlagersänger. Bata Illic hat Winfried Harth selber angerufen. „Das ist ein toller Typ, er war sofort dabei“, sagt er. Gedacht ist das Konzert als eine Benefizveranstaltung. „Die Einnahmen des Kartenverkaufs, die übrig bleiben, sollen an eine soziale Einrichtung in Rade gehen. Wir wollen der Stadt etwas zurückgeben“, sagt Mel.

Bisher wurden mehr als 300 Karten für die Veranstaltung verkauft. Die restlichen Tickets können in der Stadtbücherei im Bürgerhaus am Schlossmacherplatz und in der Hauptstelle der Sparkasse an der Hohenfuhrstraße erworben werden. Eine Karte kostet 34 Euro. Alle Stars werden im Foyer des Bürgerhaus Autogramme geben, die Show endet mit allen Künstlern auf der Bühne. Das Schlagerevent startet am Samstag, 19. Oktober, 19.30 Uhr, der Einlass beginnt eine Stunde früher.

Der zweite Sponsor, die Firma Scheider, sorgt für einen kostenlosen Shuttle-Service zum Schlagerevent. Interessenten müssen sich für den Hol- und Bringservice bis Montag, 14. Oktober, unter Tel. 0175 9120572 anmelden.

(trei)