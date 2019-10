Konzert in Radevormwald : Weihnachtsshow im Museum für Asiatische Kunst

Konzert in Radevormwald

Ein Weihnachtskonzert in der besonderen Atmosphäre des Museums für Asiatischen Kunst in Sieplenbusch findet am Sonntag, 1. Dezember, 16 Uhr, statt. Unter dem Motto „Weihnachten im Museum“ wird die Sängerin Sabine Heil ein Programm mit Liedern zur Weihnacht, aber auch Songs aus Filmklassikern und Chansons präsentieren. Für eine eindrucksvolle Stimmung werden nicht weniger als 20 Weihnachtsbäume und 50 Weihnachtsmänner als Dekoration sorgen, verspricht das Ehepaar Peter und Li Hardt, die das Museum führen.