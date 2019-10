Polizeieinsatz in Radevormwald : Exhibitionist zeigt sich an Jugendbildungsstätte

Exhibitionist zeigt sich an Jugendbildungsstätte

Polizeieinsatz in Radevormwald

Vor der Jugendbildungsstätte an der Telegrafenstraße hat sich ein Mann entblößt. Die Polizei sucht Zeugen.

Radevormwald Die Polizei sucht einen etwa 50 Jahre alten Mann, der seine Hose im Bereich der Jugendbildungsstätte an der Telegrafenstraße heruntergelassen haben soll.

Ein Exhibitionist hat sich in der Nacht zu Freitag im Bereich der Jugendbildungsstätte an der Telegrafenstraße aufgehalten. Wie die Polizei mitteile, war der augenscheinlich alkoholisierte Mann gegen 0.30 Uhr dabei beobachtet worden, wie er mit heruntergelassener Hose vor dem Gebäude stand und offenbar von außen in die Übernachtungsräume schaute. Die Polizei konnte den etwa 50 Jahre alten Mann nicht mehr antreffen. Er hatte helle oder graue Haare mit Kinnbart. Bekleidet war er mit einer dunklen Hose, einem Mantel sowie einer dunklen Kappe mit weißer Aufschrift und Ringen. Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Wipperfürth unter Tel. 02261 81990 entgegen.