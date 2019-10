Werbegemeinschaft „Rade lebt“ : Einzelhändler fürchten Umsatzeinbußen

Optiker Marcus Strunk ist Vorsitzender der Werbegemeinschaft. Er berichtet von konstruktiven, aber inhaltlich harten Gesprächen mit der Gewerkschaft verdi. Die Einzelhändler befürchten, dass durch den Wegfall des verkaufsoffenen Sonntags Kunden aus anderen Städten nicht mehr kommen. Foto: Jürgen Moll/Moll, Jürgen (jumo)

Radevormwald Bei der Jahresversammlung der Werbegemeinschaft „Rade lebt“ sprachen die Teilnehmer lebhaft über Öffnungszeiten und Veranstaltungen. Über die teils unsachlichen Diskussionen in den sozialen Netzwerken ärgern sich die Händler.

Viele Einzelhändler der Stadt schließen sich in der Werbegemeinschaft „Rade lebt“ zusammen, um die Innenstadt zu beleben und für einen starken Standort zu sorgen. Bei der Jahreshauptversammlung am Donnerstagabend waren die Öffnungszeiten und die Neuigkeiten um die verkaufsoffenen Sonntage ein großes Thema.

In diesem Jahr wird es „Rade lebt“ zum ersten Mal seit vielen Jahren nicht gelingen, zum Martinsmarkt und zum Weihnachtsmarkt einen verkaufsoffenen Sonntag umzusetzen. „Die Veranstaltungsfläche muss größer sein, als die Verkaufsfläche. Das kriegen wir bei diesen beiden Terminen nicht hin. Für uns und die Kunden ist das natürlich sehr schade“, sagt Marcus Strunk, Vorsitzender der Werbegemeinschaft. „Das liegt nicht an uns oder der Stadt, die uns bei den verkaufsoffenen Sonntagen immer unterstützt hat“, sagt er. Die Gespräche mit der Mitarbeiter-Gewerkschaft verdi seien zwar konstruktiv, aber inhaltlich hart.

Info Veränderungen im Vorstand Neuwahlen Teil der Jahreshauptversammlung der Werbegemeinschaft „Rade lebt“ am Donnerstagabend waren die Vorstandswahlen. Marcus Strunk bleibt weiterhin der Vorsitzende des Vereins, es gibt sieben weitere Vorstandsmitglieder. Neu ist der Kassierer Andreas Müllenmeister. Ausgeschieden Verabschiedet hat sich Bruno Hofmann, der Gründungsmitglied der Radevormwalder Werbegemeinschaft ist. Er wird sich weiter einbringen, aber will keine Aufgaben im Vorstand mehr übernehmen, kündigte er an. Auch er hat sich oft über die diversen Diskussionen in den sozialen Netzwerken geärgert und fordert seine Kollegen auf, sich nicht entmutigen zu lassen.

Die Einzelhändler in Radevormwald befürchten, dass durch den Wegfall des Sonntags Kunden aus anderen Städten nicht mehr in die Stadt auf der Höhe kommen. „Die Sonntage waren für den Umsatz meines Geschäftes wichtig, und das muss man eigentlich an einem anderen Termin wieder reinholen“, sagt Rainer Habermann, Inhaber des Schuhhauses Habermann. Er schlägt für einen Ausweichtermin die Pflaumenkirmes vor. Dort wäre die Veranstaltungsfläche für einen verkaufsoffenen Sonntag groß genug. Ob diese Option infrage kommt, will Marcus Strunk prüfen. „Wir werden zunächst die Einzelhändler dazu befragen“, sagt er.

Diskutiert wurden am Donnerstag auch die Öffnungszeiten in Radevormwald. Einige Einzelhändler machen immer noch lange Mittagspausen. „Einheitliche Öffnungszeiten wären natürlich toll, aber das können wir niemanden vorschreiben“, sagt der Vereinsvorsitzende. Er ermutigt alle Geschäftsinhaber, miteinander ins Gespräch zu kommen. Durch die Neuorganisation des Martinsmarktes und des dazugehörigen Umzuges sind alle Aktivitäten auf Samstag, 9. November, verlegt worden. Dass zeitgleich der Martinszug an der Wupper stattfindet, ist unglücklich, aber bereits geklärt. „Wir haben uns mit den Organisatoren an der Wupper ausgetauscht, und es ist alles geklärt“, sagt Strunk. Er und die anderen Mitglieder des Vorstandes ärgern sich aber sehr über die unsachlichen Diskussionen über das Thema in den sozialen Netzwerken.